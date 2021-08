L’arbitro di Danimarca-Finlandia: «Il malore di Eriksen mi ha fatto capire quanto è preziosa la vita»

Anthony Taylor alla BBC: «E’ stata la situazione più impegnativa della mia carriera. La gente pensa che gli arbitri non abbiano cuore. Ero preoccupato per la squadra»

L’arbitro inglese Anthony Taylor, direttore di gara di Danimarca-Finlandia a Euro 2020, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla BBC. Fu quella la partita degli Europei durante la quale il centrocampista danese dell’Inter, Christian Eriksen, si accasciò in campo per un infarto. Taylor racconta l’esperienza vissuta.

«Quanto successo ti fa capire quanto possa essere preziosa la vita. Ero a dieci metri di distanza , guardandolo direttamente. Non c’era nessuno vicino a lui. Ho potuto vedere chiaramente che c’era qualcosa che seriamente non andava. I veri eroi sono i medici che hanno fatto le compressioni e Simon Kjaer che l’ha iniziata. Il mio ruolo lì è leggermente cambiato, tu diventi centrale nella gestione delle crisi. L’unica cosa che ho fatto è stata chiamare i dottori ».

Taylor ha raccontato gli attimi che portarono alla decisione di far proseguire la partita nonostante l’accaduto.

«È stata una scelta discussa e presa in pieno accordo con entrambi i gruppi di giocatori e le federazioni. I giocatori avevano parlato con Christian su FaceTime e gli aveva effettivamente detto di finire la partita. È stata sicuramente la situazione più impegnativa della mia carriera, ma serve a sottolineare l’importanza di gestire le persone e le emozioni. La gente pensa che gli arbitri non abbiano cuore e siano lì solo per rovinare i pomeriggi, ma la linea di fondo qui è capire come le persone si sentono e reagiscono. Si tratta di gestire le persone e le emozioni piuttosto che una decisione di una frazione di secondo. La mia preoccupazione era per i giocatori e la squadra».