La Stampa: “Alla Juve Ronaldo è passato da più forte del mondo a “valore aggiunto”»

Così lo ha definito Allegri che lo ha visto andare direttamente negli spogliatoi dopo averlo sostituito con l’Atalanta. Il club pensa a Icardi e a Gabriel Jesus

Ronaldo vuole andar via e la Juve non se ne dispiacerebbe affatto. Ne scrive anche La Stampa. Descrive come normalizzati i rapporti tra Ronaldo e il club:

Non a caso Allegri parla di CR7 come «un valore aggiunto» e non del giocatore più forte al mondo (a differenza di Sarri e Pirlo) dopo averlo visto sfilare negli spogliatoi quando l’ha sostituito contro l’Atalanta, e pesa anche l’ultimo anno di contratto sui ragionamenti. Scartati i ritorni al Real e allo United, per Mendes restano in piedi l’opzione Psg e – in parte – quella del City.

E poi uno sguardo al futuro bianconero:

In caso di partenza di Ronaldo, invece, i dirigenti juventini pensano a Gabriel Jesus e a Mauro Icardi come potenziali sostituti. Il centravanti brasiliano del City è pronto a cambiare aria, a maggior ragione con l’arrivo di Harry Kane dal Tottenham, mentre l’argentino ex Inter rischia di finire ancora più ai margini del Psg in caso di sbarco di Ronaldo.