Disperazione Ronaldo, vuole lasciare la Juve a tutti i costi. Mendes bussa a tutti i ricconi

Può andare al City o anche al Psg se Mbappé dovesse trasferirsi a Madrid. Per El Chiringuito Ancelotti ne caldeggia il ritorno. L’unica cosa certa è che non vuole saperne più di Torino (ricambiato)

Ormai sembra il ritornello di una canzone di Domenico Modugno: “il vecchietto dove lo metto, dove lo metto non lo so”. Non c’è giornale che non parli della voglia matta di Cristiano Ronaldo di lasciare la Juventus. Siamo ben oltre la voglia matta. Il portoghese è atterrito all’idea di dover giocare un altro anno con la Juventus. L’affare Messi-Psg lo ha irrigidito come poche altre cose nella vita.

Scrive Repubblica:

Ronaldo lo raccontano ancora più irrequieto di Mbappé. Nelle due amichevoli giocate finora, soprattutto nell’ultima contro l’Atalanta, il suo linguaggio del corpo (è con quello che lui comunica, è con la mimica che lancia i messaggi) ha trasmesso nervosismo, impazienza, intolleranza, distacco. I suoi rapporti coi compagni sono sempre più sporadici, quello con Allegri gelidi.

Ronaldo, di fatto, ha due opzioni: entrambe passano per gli sceicchi. O va al Psg, o va al City. La prima opzione è legata all’affare Mbappé. Il fuoriclasse francese è all’ultimo anno di contratto e scalcia per andare al Real Madrid che potrebbe favorire l’operazione sborsando 120 milioni di euro, c’è chi scrive 150 (quindi i soldi per i giocatori in scadenza si sborsano, quando i giocatori valgono). Il Psg riunirebbe Ronaldo e Messi: straordinaria operazione commerciale, calcisticamente non sappiamo.

Il Corriere dello Sport scrive che Mendes sta stuzzicando Mansour il signor Manchester City cugino di Al Khelaifi. Vorrebbe portare Ronaldo alla corte di Guardiola.Il City lo porterebbe via alla Juventus per una trentina di milioni. Juventus che sarebbe ben contenta di smollarlo visto che ormai è assodato che si è trattato di un’operazione fallimentare.

Infine, nella notta il Chiringuito ha lanciato un’altra bomba, non sappiamo se come diversivo: Ancelotti vorrebbe Cristiano Ronaldo al Real Madrid, lo spogliatoio sarebbe contento di un suo ritorno. Potrebbe essere un’opzione nel caso in cui non si concretizzasse la pista Mbappé. Repubblica scrive che CR7 chiama ripetutamente il tecnico di Reggiolo. Alla fine del mercato mancano ancora 14 giorni. Tempo ce n’è.