La Liga risponde al Real: «Abbiamo tutti i pareri legali favorevoli. Volete impedire ai club di esprimersi»

Dopo la risposta di Tebas su Twitter arriva anche la nota ufficiale. La Liga elenca tutte le controversie avute in passato con il Real e ricorda che ha sempre vinto

Dopo la risposta al Real Madrid da parte del presidente Javier Tebas su Twitter anche LaLiga, come istituzione, decide di replicare alle minacce di azioni legali per l’accordo con il Fondo Cvc con un comunicato ufficiale. In esso, la Liga

“ribadisce di avere tutti i pareri legali favorevoli, confermando la massima conformità con il sistema legale in tutte le dimensioni del progetto”.

I dirigenti del Real Madrid, prosegue la nota,

“con queste azioni intendono solo impedire alle squadre di calcio professionistiche di pronunciarsi sull’accordo con CVC attraverso metodi coercitivi e minacciosi. Il calcio professionistico spagnolo si esprimerà in piena libertà (incluso lo stesso Real Madrid CF) giovedì prossimo, agosto 12 all’Assemblea generale straordinaria di LaLiga”.

La Liga definisce quella del Real una “reazione prevedibile” date le controversie legali avute con il club di Florentino Perez negli ultimi anni, che elenca tutte nel dettaglio, aggiungendo:

“In tutti questi casi, i tribunali hanno dimostrato il diritto di LaLiga e in nessun momento gli organi di governo di LaLiga hanno fermato e/o cambiato i loro piani per il futuro e la crescita”.