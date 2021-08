La BBC si chiede: “Chi se lo piglia Ronaldo?”

Persino la sobria BBC comincia a ironizzare. Mendes ha comunicato alla Juve che nessuno è disposto a pagare per il suo cartellino

A questo punto comincia a diventare quasi imbarazzante. La BBC – la sobria e british BBC – si chiede un po’ ironicamente su Twitter: c’è qualcuno che se lo piglia Ronaldo?

Poi, nel pezzo argomenta: la Juventus ha detto a Cristiano Ronaldo che è disposta a venderlo, ma solo alle sue condizioni. Che, tradotto, vuol dire: non va via gratis. Mendes – che è sceso a Torino per comunicare alla dirigenza bianconera che offerte vere per il suo cartellino non ce ne sono – se lo può scordare.

“A Mendes è stato detto che la Juventus non ha intenzione di avallare la partenza di un giocatore che ha preso per 100 milioni di sterline tre anni fa, senza un ritorno”.

E per quanto dall’Inghilterra continuino a filtrare voci su un suo accordo col Manchester City il nodo resta il cartellino: nessuno è disposto ad accollarsi ingaggio e costo del fuoriclasse 36enne. Tanto che la BBC riassume così: “Any takers?”. C’è qualcuno che se lo piglia, Ronaldo?