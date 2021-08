Mendes ha partorito il topolino: non ci sono offerte per Ronaldo, resta alla Juve

Tanto tuonò che non piovve. Nessuno vuole Ronaldo, nessuna tra le big europee è disposta ad accollarsi lo stipendio di Cr7. Nemmeno il City. E la calata di Mendes, letta da tutti come segno premonitore d’un addio all’Italia, ha partorito un topolino: il mega-super-procuratore portoghese ha comunicato alla dirigenza bianconera che non ci sono vere offerte. Ronaldo resta dov’è, per ora.

Lo scrive la Gazzetta, al termine del “live” con cui ha seguito la vicenda. “L’a.d. Maurizio Arrivabene, il vicepresidente Pavel Nedved e il capo dell’area sport Federico Cherubini avevano convocato il manager portoghese per parlare della questione più calda del momento: il futuro di Cristiano Ronaldo. La conversazione, protrattasi per circa un’ora e mezza, non ha portato a sostanziali passi in avanti. Mendes ha fatto il punto sugli interessamenti di Psg e City per il suo assistito ma non ha prospettato offerte concrete”.