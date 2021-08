Juric realizza solo ora il non mercato del Torino: “Non eravamo a conoscenza di questa austerity”

Lo sfogo dell’allenatore in conferenza stampa: “Sono rimasto sorpreso, ma è la sfida più stimolante che io abbia mai affrontato”

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa della politica di mercato dei granata adottata in questa sessione.

Noi cerchiamo di tagliare i costi a prescindere dalle due salvezze all’ultimo. È legittimo, abbiamo perso molti soldi, ma io e lo staff non eravamo a conoscenza di questa austerity. Sono rimasto sorpreso. La situazione è questa, non lo sapevamo ma è stimolante. È la più stimolante che ho mai avuto: pur avendo perso giocatori importanti e con giocatori che hanno fatto male ultimamente, oltre a prendere solo prestiti, è una sfida allucinante. Questa è la situazione, lo accetto ma non ne ero a conoscenza.

Belotti non andrà via, mi ha dato parola che rimane e che è il capitano. Si è anche allenato con il dolore: rimane al 100%.