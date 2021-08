Jacobs: «con Tortu i ruoli si sono invertiti, la fiducia si è incrinata ma conosco bene Filippo»

La Gazzetta intervista Marcell Jacobs medaglia d’oro olimpica sui 100 metri. Abbiamo scelto tre domande e tre risposte.

Quanto hanno inciso scarpe e pista?

Tortu.

«I ruoli si sono invertiti, ora tiro io. Nel passaggio può darsi che qualcosa abbia incrinato la fiducia reciproca. Un saluto mancato, un complimento non fatto. Ma conosco bene Filippo, lo stimo e so che certe cose non arrivano direttamente da lui. E dopo quello che ha fatto in finale…».