Istituto Superiore di Sanità: «L’ospedalizzazione dei non vaccinati è 7 volte più alta»

Gli over 80 non vaccinati che prendono il Covid hanno una probabilità di morte 20 volte maggiore di chi è vaccinato. Tra i 60 e i 79 anni il rischio sale a 30 volte

L’Istituto Superiore di Sanità ha diffuso ieri il nuovo report in cui è scritto che gli over 80 senza vaccino che prendono il Covid hanno una probabilità di morte venti volte maggiore di chi, nella stessa fascia di età, ha ricevuto due dosi di vaccino. I rischi aumentano nella fascia di età 60-70 anni in cui è 30 volte maggiore per i non immunizzati. Per quanto riguarda, invece, le persone tra 40 e 59 anni, il rischio di finire in ospedale diminuisce di cinque volte: solo 89 ricoverati su 7,3 milioni di immunizzati. Tra i più giovani, tra i 12 e i 39 anni, i vaccinati in terapia intensiva sono vicini allo zero: dal 4 aprile all’8 agosto non c’è stato neanche un ricovero.

Il tasso di ospedalizzazione negli ultimi 30 giorni per i non vaccinati è stato oltre sette volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo, ovvero 52 contro 7 ricoveri per 100.000 abitanti