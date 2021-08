Figliuolo alle Regioni: «Dal 16 agosto vaccino senza prenotazioni a 12-18enni»

Il generale Figliuolo ha indicato alle Regioni le linee guida per la vaccinazione dei ragazzi tra i 12 e i 18 anni: dal 16 agosto, ha detto, potranno vaccinarsi senza necessità di prenotarsi. Il vaccino destinato a questa fascia di età è Pfizer o Moderna.

“La campagna vaccinale si sta sviluppando nei termini pianificati che vedono il progressivo raggiungimento degli obiettivi previsti per l’immunizzazione delle classi prioritarie, dei cittadini maggiormente vulnerabili e fragili. In tal contesto, al fine di dare ulteriore impulso alla vaccinazione dei più giovani, in previsione della riapertura delle scuole e anche dell’avvio della prossima stagione sportiva, a far data dal prossimo 16 agosto, vogliano le Regioni predisporre corsie preferenziali per l’ammissione alle somministrazioni dei cittadini afferenti a questa fascia d’età anche senza preventiva prenotazione. Tale predisposizione – conclude Figliuolo – avrà risvolti positivi anche per incentivare la ripresa in sicurezza sia delle attività sportive sia di quelle finalizzate a garantire un maggiore benessere psicofisico per i più giovani”.