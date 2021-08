Insigne come il Cholo Simeone, segna e mostra los huevos (gli attributi)

È tornato sul dischetto dopo il primo errore e poi lo ha sottolineato. Ottimo l’atteggiamento anche dopo l’espulsione di Osimhen. Una squadra con molto più veleno di prima

Insigne come il Cholo Simeone. Va sul dischetto per la seconda volta in cinque minuti. La prima è finita al cielo. Torna sull luogo del delitto con lo sguardo non proprio convincente. Poi, però, spiazza il portiere del Venezia e porta il Napoli in vantaggio in una partita che sembrava maledetta. E a il gesto degli huevos, per dirla alla Simeone, degli attributi. Come a dire: ho le palle. Ho le palle di tornare dal dischetto dopo un errore, mi assumo la responsabilità e segno.

Mancava solo la voce di un protagonista di Gomorra (il film, l’unica vera opera d’arte): se vere che site guagliune ch’e palle.

Stasera abbiamo apprezzato anche un altro atteggiamento di Insigne. All’espulsione di Osimhen, Insigne ha caricato la squadra, non ha mostrato in alcun modo scoramento. Un comportamento che altre volte non avevamo mai notato. Da capitano, da giocatore che si sente al centro del Napoli. Al di là della vicenda contrattuale.

È stata una partita epica, anche se l’avversario era il Venezia. La Juventus ha pareggiato a Udine 2-2 dopo essere andata avanti di due gol. Il Napoli ha mostrato un carattere insolito. Il Napoli ha mostrato avere molto più veleno di quando questa squadra aveva il rappresentante della materia.