Il Guardian: «Il calciomercato è l’oppio dei tifosi incazzati, si vendono per un trequartista»

Dove è finita la rivolta popolare contro i presidenti miliardari di qualche mese fa? “Semplice: è sparita davanti ai costosi acquisti di questa estate. Le proteste politiche dei tifosi sono un racket infantile”

Dove è finita la rivolta popolare dei tifosi inglesi contro il golpe della Superlega o contro i presidenti miliardari di qualche mese fa? Che fine hanno fatto le invasioni di campo, le proteste “politiche”, i cartelloni “siamo tifosi non clienti”? Se lo chiede il Guardian in un appuntito editoriale di Jonathan Liew, il qualche ha ovviamente anche una sua risposta: semplice, i club se li sono comprati col calciomercato.

Gli stessi che volevano dare fuoco a Old Trafford ora lo riempiono con i cartonati a grandezza naturale di Cristiano Ronaldo. I tifosi del Chelsea che ad aprile attaccavano Roman Abramovich e il board al grido di “bastardi avidi, avete rovinato il nostro club” ora inneggiano al loro nuovo attaccante da 97,5 milioni di sterline, Romelu Lukaku.

“E sai perché? I tifosi non sono politici o attivisti; come tutti gli altri, vogliono solo essere felici e godersi le cose belle. La cultura dei trasferimenti, la lussuria per i nuovi acquisti costosi, è spesso derisa in modo piuttosto sprezzante come una distrazione pacchiana dalla vera essenza del calcio. In effetti, la sete di rinnovamento e crescita – la fresca promessa di agosto di nuovi volti e nuove storie, nuovi inizi e nuove speranze – è una parte fondamentale e indivisibile dell’attaccamento a tutti i livelli. Invece lo spirito di ribellione e dissenso che ha attanagliato il calcio inglese in modo così elettrizzante ad aprile sembra essersi dissipato nello spazio di una spettacolare finestra di mercato”.

“L’ipotesi scontata è che i proprietari si siano semplicemente comprati la lealtà e la quiescenza dei propri tifosi con fiori, cioccolatini e un trequartista. La verità è probabilmente un po’ più complessa”.

“I nuovi acquisti offrono almeno l’illusione di un rinnovamento, di una pacificazione. Nel frattempo, creano una distrazione infernale, spostando la conversazione su un terreno più familiare e meno minaccioso. E quindi il vero punto qui non è il capriccio o l’ipocrisia dei tifosi, ma l’assoluta impossibilità di sostenere qualsiasi sorta di opposizione concertata a un potere per molti aspetti inespugnabile, che detiene tutte le carte”.

“I cittadini scontenti votare e cacciare un governo. I dipendenti oppressi possono scioperare e fermare la loro azienda. Ma cosa possono fare i singoli tifosi, senza voce, disorganizzati e così evidentemente inessenziali al funzionamento di base del prodotto?”

Ecco come “i proprietari del calcio vedono i loro clienti: un irritante racket infantile. Scommettono che la voglia di nuovi acquisti e nuovi contenuti, di argenteria e conflitti tribali, supererà la sete di cambiamento. Qualcuno può dimostrare che si sbagliano?”