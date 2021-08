Il Barcellona svela il motivo del no all’accordo con i fondi: «È per 40 anni, e se saremo in Superlega?»

È ritenuta una mossa di Tebas (Liga) per archiviare il progetto: l’accordo prevede la vendita dei diritti tv per 40 anni. Perciò il Real è contrario

El Paìs fa capire il motivo del no di Real Madrid (addirittura con un comunicato ufficiale) e Barcellona all’accordo che la Liga vuole sottoscrivere con il fondo Cvc con l’ingresso di 2,7 miliardi di euro nelle casse del calcio spagnolo.

Nel club azulgrana sono scettici. “Dovremmo vedere i diritti televisivi per 40 anni. Non sappiamo se saremo in Superliga o dove saremo”, hanno assicurato fonti del club catalano.