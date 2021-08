Comunicato del Real Madrid contro l’accordo Liga-Cvc: «Non sapevamo niente, è illegale»

Il Real Madrid definisce Cvc “un fondo opportunistico che ha tentato senza successo accordi simili con le leghe italiane e tedesche”

Il Real Madrid ha messo nero su bianco la sua opposizione all’accordo sancito dalla Liga con il fondo Cv, accordo che dovrebbe portare 2.7 milioni di euro in cambio dell’11% della Liga per 40 anni.

Comincia così il comunicato del club di Florentino Perez:

«Questo accordo è stato fatto senza la partecipazione del Real Madrid e senza che ne fosse a conoscenza. La Liga ha consentito per la prima volta che il Real avesse un accesso limitato ai termini dell’accordo».

Il comunicato ricorda che i club hanno ceduto i diritti televisivi in esclusiva per la commercializzazione in regime di concorrenza e per un periodo di 3 anni.

L’accordo espropria i club del 10.95% dei suoi diritti tv per 50 anni, è contro la legge. La trattativa è stata condotta in assenza di concorrenza». Il Real Madrid definisce CVC “un fondo opportunistico che ha tentato senza successo accordi simili con le leghe italiane e tedesche”.

Il Real si oppone all’operazione e assicura «che non appoggerà l’operazione».