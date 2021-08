Gazzetta: l’Inter pensa a Insigne ma De Laurentiis vuole 30 milioni

Marotta e Ausilio ci stanno seriamente pensando. In assenza di offerte valide, il capitano resterà a Napoli fino a scadenza di contratto

Insigne all’Inter solo per 30 milioni. Ne scrive anche la Gazzetta dello sport. Che definisce quella legata a Insigne un’opportunità low cost.

Marotta e Ausilio sono da sempre super attenti alle possibili occasioni di mercato e Insigne potrebbe diventare presto un pezzo pregiato del mercato low cost.

In realtà, la base d’asta non è così bassa, tenendo in considerazione che il capitano del Napoli è in scadenza di contratto. Ecco cosa scrive la Gazza:

La base d’asta però è alta e si parte da 30 milioni. (…) L’Inter resta vigile, potrebbe provare a presentare un’offerta per Insigne entro fine agosto e magari ribussare a gennaio, quando il prezzo del cartellino potrebbe valere qualcosa in meno.

Senza offerte gradite – conclude la Gazzetta – Insigne resterebbe a Napoli fino a scadenza di contratto.