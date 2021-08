Gazzetta: la Lazio non può schierare i nuovi acquisti in campionato se non vende prima per 30 milioni

“Non sono stati ancora depositati i contratti di Hysaj, Felipe Anderson, Kamenovic, Romero e Radu (rinnovo). L’indice di liquidità non lascia scampo”

Così scrive la Gazzetta dello sport – ricordiamolo giornale di Cairo nemico giurato di Lotito – dipinge uno scenario ben più che fosco per la Lazio di Lotito e Sarri. Scrive che il club al momento non può utilizzare in nuovi acquisti in gare ufficiali perché non sono stati ancora depositati i loro contratti. Da qui, l’impellenza di cedere Correa per cui Lotito vorrebbe 40 milioni e l’Inter ne offre 20. Ecco cosa scrive il quotidiano sportivo.

A conferma dei problemi finanziari del club biancoceleste, infatti, non sono stati ancora depositati i contratti dei nuovi acquisti Hysaj, Felipe Anderson, Kamenovic, Romero e Radu (rinnovo). Sinora si sono allenati regolarmente, ma non hanno la possibilità di essere schierati in gare ufficiali. Poniamo che Lotito trovi il modo per sbloccare la loro situazione con una sua esposizione personale. Ma l’indice di liquidità non lascia scampo, servono incassi per una trentina di milioni di euro per uscire da queste secche.