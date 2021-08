Dialogo tra Montalbano e Catarella sulla tempesta di agosto e sulle chiusure

I temporali estivi sono uno spunto di discussione tra Montalbano e Catarella, che si sentono telefonicamente per discutere anche delle chiusure

Muntilbano eri stata scetata alle tettares di nocte e aviva facta giusta in timpa a cluderi le purta finistra primma della bumma d’aque: l’istate affricana eri tirminata con na billa butta. Alle sia di matine Marinelle si apprisintava commo doppa n’attacca dei talibana: la playa eri plena di pizza di ligna e di munnizza; e mentri sagliva la primera ciricunata de caffia Muntilbano addicisi che per hodie la natata saribbi annata a catafuttirisi. Sulla Rigioni ci saribbi state allirta gialle pe tota la iurnata.

Quanno faciva accusì nun funciunave plus nihila ma il tilifuna pigliave simpra.

“Dutturi, dutturi, havia vista che cataffuttia di pluvia?”.

“Catarè, aggia viste e sintuta”.

Catarelli: “Ma chist’aque qua non sirva manca pi la campagne… ”.

Muntilbano: “Chella sicura”.

C: “Chista staggioni havia facta truppa cavuda… “.

M: “E nuia havimma abballata truppa… “.

C: “Ma ura ci chiurrana n’ata vote?”.

M: “Pari che tinimma cuntagiata a catafutteri”.

C: “Ma pirchia la ginta nun si facia il vaccina?”.

M: “Forsa pirchia nun ci piacia il furmaggia”.

C: “Chilla alla ginta nun ci piacia una mintula”.

M: “E che ci piacia?”.

C: “Dipinna da commo stanna cu la capa”.

M: “Eh, ma chilla la capa è gluriusa… ”.

C: “La capa è na sfuglia e cipulliddra”.

M: “E ura doppa l’allirta gilla ci fanna russia a omnes”.

C: “Ma pirchia venia l’Apucalissa?”.

M: “Nonsi Catarè, venia nova il Carognaviria”.

C: “Ma commo è che non si n’annai?”.

M: “Pirchia nuia havimma facta a viva Agnesa!”.

C: “Ma chi sugno i novacca?”.

M: “Ginta varia che havia già prubblina de suia”.

C: “E ne vulia altira?”.

M: “Paria che sinne prubblima nun campa”.

C: “Ma chilla si moria, mica si campe”.

M: “Ma fursia a lura nun ci piacia campari”.

C: “Si vivana altira cusa?”.

M: “Gli piacia la cicute”.

C: “E che fussia?”.

M: “Il vilina”.

C: “Ma allura nun staviana bine cu la capa?”.

M: “Nun vonna stari bina”.

C: “Ma pirchia nun crirana alli miedica?”.

M: “Pichia vulina esser il miedica di lura stissa”.

C: “Novacca, cura tia stissa!”.

M: “E chilla da sula si accurana”.

C: “Sissi, ma poia simma nuia vaccata a pigliarla darrè”.

M: “Nuia lo pigliamma in un sinsa – stamma clausa nova – , lura lo pigliana inna in spitali e in tirapie d’ossigina”.

C: “Insumma havinna simpra da pigliarla darrè?”.

M: “Masuchista simma”.

C: “Ma a mia pigliarla darrè nun mi piacia”.

M: “Macari a mia”.

C: “Allura nun hamma iri cu le fimmine?”.

M: “Macari cu l’homina”.

C: “E indovi amma iri?”.

M: “Havissima sula da accapiri”.

C: “(…)”.