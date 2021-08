Faciva nu cavuda che non si eri mai facta e nun s’eri maie sintita. La nocte Muntilbano durmiva a muzziche e alle cinqua s’aizave pirchia haviva finita la patientia.

Dialogo tra Montalbano e Catarella sul caldo anomalo di agosto

Muntilbano non arrinisciva a fari nihila e quinni quanno principai a sunari il mallitta tilifuna chesta vota non pinsai che fussia tanta malitta.

“Dutturi, dutturi, ancura vivente est?”.

“Nun sugno acura al frisca del Purgatoria”.

Catarelli: “Ne havia piaciri”.

Muntilbano: “Macari ia”.

C: “Io mi sugno misa sutta il fica nello jardina mea e sto prianno Santa Trofimena che ci facia il miracula”.

M: “Quali miracula?”.

C: “Che ci rifrisca a omens nuia”.

M: “Rifriiscat!”.

C: “Frisca l’anima mea!”.

M: “E macari corpora…. “.

C: “Mea… “.

M: “Et secunna nostre… “.

C: “Ma dutturi lia stavia prianna con il salma Cinquantia”.

M: “E macari con il cinquantuna”.

C: “Ma chilla è il Misereria… “.

M: “E nu stamma commo misereria macari nuia?”.

C: “Lia havia rationem, dutturi, ma putimma priari con chesta salma macari si nun è Pasquia?”.

M: “Pinsa che sissi: in funno noi nun voliamma addivintari salma… “.

C: “Amplius lavia mia”.

M: “Et cavuda tolla mia”.

C: “Ammenna!”.

“Dacia nobis mentam!”.

C: “Lei sapia macari parlari latina”.

M: “Pirchia tibi nun parla Latina?”.

C: “Nel significata sicliana sissi”.

M: “Pirchia che voli diciria parlari latina in siciliana?”.

C: “Volia diciri parlari clara”;

M: “Et hodie macario Sanctia Claria est”.

C: “Ora pro nobia”.

M: “Et per nostera poras”.

C: “Ammenna!”.

M: “Ma stamma fininna a Vispra siciliana: in funno il cavuda il Sicilie ci havia simpre stata”.

C: “Vera est?”.

M: “Sissi lo diciva macari Tommasia chella de Lsmpidusa: la Sicilie est na tirra indovi il solia battia sia misia l’annalis”.

C: “Ma che misteria faciva Tommasia, il mitiastrologa?”.

“Nonsi Catarè, chella Tommasia faciva il littirata”.

C: “Eh, ma a mia mi parvia che si allittirassia spissa… “.

M: “Poti accidit, Catarè, macari Omira fallavia”.

C: “Sissi, duttrui, cu rispitta parlanna, ma quanna finiscia stu nferna?”.

M: “Finiscia quanna volia Dia… “.

C: “Ma accà già da multa Dia lo facia… “.

M: “Addia!”.

C: “(…)”.