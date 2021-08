CorSport: Tsimikas, il Liverpool dice no al prestito. Il Napoli spera nella volontà del giocatore

Giuntoli ha annunciato che si farà di nuovo vivo, nella speranza che cambi qualcosa

Il Napoli cerca un terzino, gradirebbe un prestito, per non depauperare le casse. Qualche giorno fa il Corriere dello Sport parlò di un interesse del Napoli per Tsimikas, del Liverpool, che il club partenopeo aveva chiesto in prestito. Oggi scrive che il Liverpool ha detto di no.

“Il Napoli spera nel prestito, lo ha chiesto anche al Liverpool per Tsimikas (25 compiuti a maggio): Giuntoli ha incassato il ‘no’, poi ha annunciato che si farà di nuovo vivo, sperando in un venticello favorevole e in una volontà del calciatore che possa fungere da appoggio”.