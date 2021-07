CorSport: mercato Napoli, contatti con il Liverpool per Tsimikas (in prestito)

Il terzino è stato vicino all’azzurro nel gennaio 2020. Il suo gradimento per la piazza napoletana è invariato. Ci saranno altri contatti

Dopo esserci stato vicinissimo nel gennaio 2020 (quando poi se lo accaparrò il Liverpool), il Napoli torna su Tsimikas per il ruolo di terzino sinistro. In Premier ha giocato pochissimo. Già all’epoca manifestò il suo gradimento per l’azzurro. Il Corriere dello Sport scrive:

“Giuntoli ha provato a parlarne, per sondare e anche per capire. Il Liverpool ha educatamente ascoltato e dinnanzi alla richiesta di un prestito ha lasciato che il discorso cadesse lì, proprio sulla corsia di sinistra. In attesa di tempi migliori, il Napoli ha ribadito il proprio interesse, la volontà di arrivare ad un colloquio su basi più concrete, la possibilità di capire se eventualmente ci sarebbero prospettive per un riscatto futuro. Cose del genere, insomma, quelle che appartengono alla fiera dei sogni, semmai realizzabili”.

Il quotidiano sportivo continua:

“Ci saranno altre consultazioni (eventualmente), che potrebbero tornare utili per impiantare una trattativa autenticamente vera. Però tutto ciò che valeva all’epoca ha un senso pure adesso: il Napoli a Tsimikas piaceva, e anche un sacco, e pure dopo aver conosciuto l’effetto fascinoso di Liverpool, di Anfield e della Premier, quel senso di orientamento verso un calcio accattivante è rimasto”.