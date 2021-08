CorSport: mercato Napoli, per il centrocampo spunta l’idea Obiang (Sassuolo)

Il Corriere dello Sport parla di una nuova suggestione di mercato per il Napoli di Spalletti. Si tratterebbe di Pedro Obiang, centrocampista del Sassuolo. Un’ipotesi spuntata all’improvviso nel taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

“Sull’aereo (partenza stamani, rientro nella notte, poi domani tutti a Castel di Sangro) ci sarà anche Giuntoli, perché ormai tutto accade per telefono: non essendoci movimenti in entrata – non per il momento, ma il desiderio o anzi la necessità di un esterno basso di sinistra e di un centrocampista rimane forte e tra le ipotesi è spuntata adesso quella di Pedro Obiang (29) del Sassuolo – restano comunque quelli in uscita: Tutino ha preparato la sua valigia, destinazione Parma, nonostante poi siano ricomparse la Salernitana e il Monza; Gaetano ha sempre la Cremonese che lo aspetta ma piace pure all’Ascoli; e altro da vendere non c’è, forse Ounas, certo, che estimatori ne ha trovati ma che Spalletti vorrebbe tenersi. Almeno lui”.