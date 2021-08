CorSport: Inter-Chelsea trattativa chiusa a 115 milioni. A Lukaku 12 milioni l’anno più 3 di bonus

Si è allo scambio dei documenti, già organizzate le visite mediche, ma l’Inter ha chiarito che lascerà partire l’attaccante solo quando avrà trovato un sostituto

Ieri l’Inter e il Chelsea hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Romelu Lukaku: 115 milioni e nessuna contropartita, un record assoluto per la Serie A e per la storia dell’Inter.

Il Corriere dello Sport aggiunge qualche tassello all’affare. All’attaccante belga andranno 12 milioni netti più bonus. Nell’accordo sono previste ricche commissioni per l’agente e una percentuale per la madre di Lukaku.

“Lukaku percepirà 12 milioni netti più 3 di bonus. Sono previste ricche commissioni per il suo agente, Federico Pastorello, che ha orchestrato l’affare e una percentuale per la mamma di Lukaku, la signora Adolphine, assai influente nelle decisioni della carriera del figlio”.

I club sono allo scambio dei documenti, sono già state organizzate le visite mediche.

“Le parti sono adesso al lavoro per lo scambio dei documenti e dei contratti. Il tutto dovrebbe essere completato entro domani, non a caso gli uomini di Abramovic si sono già mossi per organizzare le visite del loro prossimo centravanti che arriverebbe nella City con un volo privato insieme al suo entorurage”.

L’Inter, però, lascerà partire Lukaku solo dopo aver trovato un sostituto, “su questo la dirigenza è stata chiara con la Granovskaia”.

Oggi il belga continuerà a lavorare in palestra, come ha già fatto ieri.