Corsport: Insigne è stato per anni un giocatore sottovalutato

Il Corriere dello sport, con Alberto Polverosi, pubblica un fondo dal titolo “Ecco perché Lorenzo fa la differenza”

Se Inter e Napoli sono in lotta per un posto nella prossima Champions insieme ad altre cinque sorelle, l’eventuale trasferimento di Lorenzo Insigne alla corte di Simone Inzaghi avvantaggia l’Inter ai danni del Napoli.

Se ieri i nerazzurri, ceduti Hakimi e Lukaku, passavano dal ruolo di candidati principali allo scudetto a quello di rivali della Juventus, oggi con Dzeko, Dumfries ed eventualmente Insigne si riavvicinano ai bianconeri.

Insigne è stato per anni un giocatore sottovalutato. Forse non appartiene alla categoria dei campioni, ma di sicuro fa parte della schiera di quei giocatori la cui presenza diventa fondamentale per la propria squadra, nel suo caso il Napoli, ma anche la Nazionale come si è visto nell’Europeo dove è stato uno dei protagonisti.