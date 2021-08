Corriere: la Juve è una giungla fatta di errori di valutazione, di impoverimento tecnico e temperamentale

Assistendo sconsolato alla sconfitta della Juventus contro l’Empoli, Giorgio Chiellini ha detto a Massimiliano Allegri, in panchina, «Non è squadra». E allora cos’è questa Juve? Si chiede Paolo Tomaselli sul Corriere della Sera. Un fantasma.

Continua descrivendo cosa è la squadra oggi.

“ Una piccola giungla difficile da districare, fatta di errori di valutazione, di impoverimento tecnico e temperamentale, frutto di logiche più finanziarie che tecniche con le quali sono state condotte le ultime campagne acquisti , soprattutto a centrocampo, una specie di buco nero che inghiotte una squadra in cui sono comunque arrivati negli ultimi anni giovani di grande valore come De Ligt, Chiesa, Kulusevski e ora Locatelli e Kean”.

E Allegri? Non sembra dare serenità in campo, scrive Tomaselli.

“ La serenità in campo dovrebbe darla per prima cosa l’allenatore con le sue scelte e invece è stato il contrario” .

Richiamato in pompa magna da Agnelli, ha ottenuto l’allontanamento di Paratici e la partenza di Ronaldo,

“non ha ancora la rosa al completo per puntare allo scudetto, ma ce l’ha sicuramente per tenere testa a una neopromossa, per quanto organizzata in modo lucido ed efficace. Dire che l’Empoli «ha giocato bene tecnicamente e noi no» è un’assurdità che non basta a nascondere una preparazione superficiale della gara: la palla gira fluida quando i giocatori sanno quello che devono fare. E nella Juve questa chiarezza è ancora un miraggio“.