Barcellona, infortunio muscolare per Aguero: resterà fuori fino ad ottobre

Gli accertamenti a cui è stato sottoposto stamattina hanno evidenziato una lesione tendinea al gemello interno della gamba destra, stop di 8 settimane

Il Barcellona perde Sergio Aguero fino ad ottobre. La notizia è su As. Il Kun, escluso all’ultimo momento dai convocati per il Trofeo Gamper di ieri per un problema al polpaccio e ancora in attesa di fare il suo debutto in blaugrana, è stato sottoposto stamattina ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione tendinea al gemello interno della gamba destra. In pratica, uno stop fino a otto settimane: nel migliore dei casi tornerà in campo ad ottobre. Aguero non è nuovo agli infortuni, anzi, ne ha avuti tanti e anche preoccupanti nel corso della sua carriera. Anche al Barcellona non inizia nel migliore dei modi dopo l’ultima stagione piuttosto sfortunata in termini di infortuni, ricadute ed errori diagnostici.