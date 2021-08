Aru annuncia il ritiro: «Corro questa Vuelta, poi lascio il ciclismo professionistico»

Aru si ritira. La Vuelta che partirà sabato prossimo, sarà l’ultima corsa professionistica di Fabio Aru che qui vinse nel 2015. È stato lo stesso ciclista ad annunciarlo:

«Prendere questa decisione non è stato facile ma ci penso da tempo. Corro in bici da sedici anni e da più di un decennio come professionista. È arrivato il momento di dare la priorità ad altri aspetti della mia vita e alla mia famiglia».