Al Corsera aprono gli occhi: l’Inter può vendere ancora

Nell’universo Rcs c’è chi, sia pure con fatica, riesca ad aprire gli occhi. È il caso del Corriere della Sera che, per compensare il colonnino geopolitico-sentimentale di Severgnini, decide che è il caso di offrire anche un po’ di realismo ai lettori. E la spara così: l’Inter potrebbe vendere ancora, come peraltro il Corsport scrive da giorni anzi da mesi. Ecco cosa riporta il Corriere della Sera:

All’Inter le brutte notizie sono un po’ come le partenze, non finiscono mai. Il club nerazzurro è una gioielleria, con il proprietario deciso a vendere i suoi pezzi al miglior offerente. Non ci sono saldi né liquidazioni, Hakimi e Lukaku hanno portato ben 180 milioni, il massimo possibile. La proprietà aveva chiesto a giugno di chiudere con un attivo di bilancio di 70 milioni, ha alzato l’asticella, si deve arrivare a 100. Due le strade per placare la voracità degli Zhang, decisi a rientrare dell’investimento: abbassare il budget per i nuovi acquisti o vendere un altro gioiello. È la seconda via a terrorizzare il popolo interista.