Verratti: “Ci era mancata credibilità, ora l’Italia è al suo posto”

Marco Verratti, centrocampista della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa a tre giorni dalla finale degli Europei contro l’Inghilterra.

L’Inghilterra ha fisicità e giocatori tecnici, ha meritato di andare in finale. Incontreremo una grande squadra e giocano in casa, sarebbe un sogno vincerla così. Giocare in un grande stadio ci darà stimoli enormi. L’arbitro non si farà condizionare, sarà abituato a sfide di questo tipo. Il rigore all’Inghilterra è stato generoso, con quello hanno vinto la partita. Sterling è un grandissimo attaccante, sta facendo un ottimo torneo.

Ci era mancata credibilità, in questo percorso abbiamo ritrovato il posto dell’Italia. Siamo focalizzati sulla finale, mi ritrovo qui con Insigne e Immobile e mai l’avrei immaginato. Saremo in pace con noi stessi perché daremo il massimo. I dettagli saranno fondamentali, la pressione c’è ma chi saprà prendere la partita alla leggera può essere avvantaggiato.

Bonucci e Chiellini diventano più forti col tempo, sono due fenomeni oltre ad essere i giocatori più rappresentativi della Nazionale.

Mancini ha fatto un grande lavoro ovunque, per noi è speciale. Ci ha dato fiducia e fatto ritrovare entusiasmo e sorriso, i risultati gli hanno dato ragione: sono 33 partite che non perdiamo.