Un campione d’Europa per la porta del Genoa: Sirigu in arrivo

Lo riferisce Sky Sport. I rossoblù stanno per mettere sotto contratto l’ex portiere del Torino rimasto svincolato

Non confermato Mattia Perin, in prestito dalla Juventus, il Genoa aveva bisogno di un nuovo portiere. I rossoblù, come riporta Sky Sport, stanno per mettere sotto contratto Salvatore Sirigu, rimasto svincolato dopo l’esperienza al Torino. L’accordo è per un anno più uno di opzione.

Sirigu peraltro è reduce dalla spedizione della Nazionale agli Europei, dove ha ricoperto il ruolo di secondo a Gianluigi Donnarumma, riuscendo anche a giocare qualche minuto della sfida col Galles.