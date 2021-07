Il pubblico dell’Allianz Arena sarà composto soltanto da persone vaccinate. È l’ultimo test per il Bayern in vista del primo impegno ufficiale

Il Napoli si prepara ad affrontare i campioni di Germania del Bayern Monaco nella terza amichevole estiva. Per la sfida, che si giocherà all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, sono stati venduti tutti i 10 mila biglietti messi a disposizione dal club tedesco, come è stato annunciato sui canali ufficiali.

La partita si svolgerà davanti ad un pubblico composto soltanto da persone vaccinate e sarà l’ultima amichevole per il Bayern Monaco in vista del primo impegno ufficiale venerdì prossimo in Coppa di Germania.