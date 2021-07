Tsitsipas: «il tennis apra al coaching a ogni punto. È l’unico sport che lo vieta»

Tsitsipas vuole rivoluzionare il tennis e rendere ormai legale la dipendenza dal coach che è un fenomeno già dilagante. Il tennista greco ha reso pubblico il proprio manifesto con un tweet in cui chiede che il coaching venga permesso a ogni punto. Scrive che il tennis è rimasto probabilmente l’unico sport che vieta il dialogo con l’allenatore durante il gioco. Chiede che venga reso legale. È ora, dice, che lo sport faccia un passo avanti.

Coaching on every point should be allowed in tennis. The sport needs to embrace it. We’re probably one of the only global sports that doesn’t use coaching during the play. Make it legal. It’s about time the sport takes a big step forward.

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) July 18, 2021