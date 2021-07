Travaglio: la trattativa Stato-Bonucci più umiliante di quella con Genny ‘a Carogna

Marco Travaglio, direttore del Fatto quotidiano, scrive un editoriale a proposito della trattativa Stato-Bonucci per ottenere il bagno di folla in piena pandemia.

Dopodiché giustamente Travaglio si pone la domanda legittima sul prefetto che nella sua intervista al Corriere della Sera si dipinge come uno che si è arreso a Bonucci.

Che fa dunque il rappresentante del governo e responsabile dell’ordine pubblico nella Capitale d’italia? Si dimette per la resa ingloriosa a quattro pallonari viziati e tracotanti? No, piagnucola, “amareggiato dalla mancanza di rispetto”, ergo in futuro “tratteremo direttamente coi calciatori”. Cioè persevererà nell’errore: nessuno Stato serio mercanteggia con chi grida più forte per esentarlo dal rispetto delle leggi. Dagospia, mai smentito, racconta pure una lite tra il ministro Speranza e il capitano Chiellini, chiusa da una “lavata di capo” di Draghi: non a Chiellini, che pretendeva di calpestare il decreto (di Draghi), minacciando di non presentare la squadra da Draghi; ma a Speranza, che voleva farlo rispettare.