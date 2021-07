“Torna in Nigeria”, l’onda razzista su Saka, Rashford e Sancho per i rigori sbagliati

Il nesso causale è incredibilmente scontato: Bukayo Saka sbaglia il rigore, ed è nero. L’Inghilterra razzista va sui social e si sfoga contro di lui. La stella diciannovenne dell’Arsenal diventa con Marcus Rashford e Sancho un problema, presi di mira con un linguaggio razzista ed emoji. Tra “esci dal mio paese”, e “Torna in Nigeria”.

La Federcalcio inglese – di cui il principe William è presidente onorario – ha preso posizione ufficiale con una nota, dichiarando di essere “sconvolta” e che farà tutto il possibile per sostenere i giocatori colpiti dal razzismo. Ha definito questo comportamento “disgustoso”.

“Continueremo a fare tutto il possibile per eliminare la discriminazione dal gioco, ma imploriamo il governo di agire rapidamente e di introdurre la legislazione appropriata in modo che questo abuso abbia conseguenze nella vita reale”.

“Le società di social media devono intensificare i controlli e assumersi responsabilità e azioni per bandire gli autori di abusi dalle loro piattaforme, raccogliere prove che possono portare a procedimenti giudiziari”.

We’ve issued a statement after a number of @England players were subjected to racist abuse online following the #EURO2020 final: https://t.co/B7gB180OQa

— The FA (@FA) July 12, 2021