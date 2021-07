Telecronista Rai cercasi per Italia-Inghilterra. I social vogliono Bruno Pizzul, per acclamazione

Indisponibile Rimedio, causa Covid, sul web è partito l’appello nostalgico per commentare la finale degli Europei: ridateci il Bruno nazionale

L’Italia vuole Bruno Pizzul a commentare la finale degli Europei. Almeno l’Italia dei social, che ha lanciato l’hashtag #voglioPizzul. In poche ore è diventato trending topic, virale.

Cosa è successo: il telecronista ufficiale della Rai, Alberto Rimedio, non potrà seguire Italia-Inghilterra perché risultato positivo al Covid. Si racconta di una “faida” Rai per chi avrà l’onore di sostituirlo garantendosi la possibilità di prestare la voce ad un evento potenzialmente storico. Il favorito, pare, è Stefano Bizzotto. Ma nel frattempo è montato dal basso il moto nostalgico: Bruno Pizzul, come ai bei vecchi tempi. Fa nulla che per anni gli hanno rinfacciato di “portare” male, soprattutto dopo aver verso il Mondiale a Usa 94.

Twitter è stato letteralmente inondato di richiamo ai vecchi tormentoni, coinvolgendo moltissimi volti noti.

Pure io, domenica, #voglioPizzul. (Ma qualcuno prima gliel’ha chiesto? No perché magari ha organizzato la grigliatona con gli amici e se la guarda volentieri in Friuli). — Fabrizio Biasin (@FBiasin) July 9, 2021

Anche io Domenica #vogliopizzul — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) July 9, 2021

Bruno Pizzul! Date a Bruno Pizzul la telecronaca di Inghilterra-Italia!

Eviterete faide a @RaiSport per sostituire Rimedio e darete un’altra possibilità a Brunone di portare a casa il trofeo che gli manca!

Se condividi, usa anche tu l’hashtag #vogliopizzul#9luglio pic.twitter.com/xZtx3JZJ3Q — Luca Bottura (@bravimabasta) July 9, 2021