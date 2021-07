Spalletti: «Totti aveva materiale per fare una fiction su di lui, invece l’ha fatta su di me»

Spalletti: «Mi dispiace che la serie tv abbia ricevuto critiche. Se me l’avesse chiesto, avevo materiale per un paio di scene per fare il pieno»

Spalletti e Totti, non si può non parlare di loro. Argomento Totti in conferenza stampa, Luciano Spalletti ha risposto:

«Mi fa piacere aver dato materiale a Totti per fare una fiction. Dico però che aveva materiale per farla su di lui, sarebbe venuta benissimo. Invece l’ha fatta su di me. Mi dispiace che la serie tv abbia ricevuto critiche. Se me l’avesse chiesto, avevo materiale per un paio di scene per fare il pieno. Ma comunque non voglio sottrarmi a questo argomento, voglio dire che ci sarà spazio per le cose meno importanti, ora bisogna parlare di Napoli, del Napoli e dei calciatori del Napoli».