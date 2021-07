Spalletti su Insigne: “Gli ho detto che lo vorrei al mio fianco al Napoli”

Il nuovo tecnico del Napoli Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione ha risposto ad una domanda su Insigne

Quanto è centrale Insigne nel suo progetto? Le è piaciuto agli Europei?

Sarebbe meglio parlare prima con lui, però siccome ne parlo bene posso dire qualcosa che tanto non lo turberò. Con Lorenzo ho parlato a telefono per fargli i complimenti dopo un gol fatto in Nazionale, gli ho detto che mi farebbe piacere averlo al mio fianco in questo percorso. Naturalmente ci sono altre questioni nel calcio e quelle le andremo ad analizzare insieme quando rientra. I complimenti sono per lui e Di Lorenzo, ha fatto vedere più volte il suo marchio di fabbrica e di che panni si veste. Di Lorenzo si adatta a tutto e lo fa con grande qualità. I complimenti sono anche per la Nazionale e Mancini per la squadra che ha allestito, perché è abbastanza visibile che assomiglia più ad una squadra che ad una selezione, molto del suo tempo per allenare lo spende al di là della propria metà campo. Non li ho mai visti allenarsi, ma sono convinto che si lavori per un calcio offensivo. Con la Spagna, siccome siete conoscitori attenti, si vuole trovare il pelo nell’uovo, è lì invece che si è vista una certa completezza.