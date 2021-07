Se Luperto sarà ceduto, il Napoli proverà a riprendere Maksimovic

Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, il club è pronto a reintegrare in rosa il serbo all’occorrenza. Per ora Nikola è senza squadra

Secondo quanto riferisce Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli sarebbe pronto a reintegrare in rosa Nikola Maksimovic qualora vada in porto la cessione di Sebastiano Luperto. In quel caso, al club servirebbe un altro difensore centrale per ogni evenienza e il serbo, al momento senza squadra, potrebbe tornare alla base. Il Napoli è pronto a richiamarlo in squadra per non restare senza alternative in quel ruolo. Il contratto di Maksimovic con il club di De Laurentiis è scaduto lo scorso 30 giugno. Occorrerà aspettare lo svolgimento del mercato per sapere cosa ne sarà di Sebastiano Luperto e se Maksimovic tornerà ad indossare la maglia azzurra.