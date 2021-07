Sancho al Manchester United: operazione da 85 milioni di euro più bonus

Lo ha annunciato il Borussia Dortmund. Il giocatore torna in Premier League, al City andrà una percentuale sulla futura rivendita

È con un super colpo che si apre ufficialmente il calciomercato estivo: il Manchester United ha chiuso per l’acquisto di Jadon Sancho dal Borussia Dortmund. Il giocatore, cresciuto nel vivaio del Manchester City (a cui spetterà una somma in virtù di una percentuale sulla rivendita), arriva per 85 milioni di euro più bonus.

Non appena svolgerà e supererà le visite mediche, sarà formalizzato il suo trasferimento ma nel frattempo il Borussia Dortmund ha già annunciato attraverso i propri canali ufficiali di aver raggiunto un accordo con lo United per la cessione.