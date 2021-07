Riuscirà Locatelli a rifiutare il Liverpool pur di andare alla Juve?

Per la Gazzetta dello Sport Klopp si inserisce “nel braccio di ferro” tra Sassuolo e giocatore, che ha già rifiutato l’opzione Arsenal

Klopp. Il Liverpool. Non bastasse l’offerta da 34 milioni di sterline dell’Arsenal che il Sassuolo ha giustamente messo come prezzo di base per la sua cessione. Ma no: Locatelli vuole solo la Juve.

E così “lo spettacolare braccio di ferro” di mercato, come lo racconta la Gazzetta dello Sport, comincia a prendere i toni della farsa: Locatelli, eroe del girone azzurro agli Europei, potrebbe riuscire nell’impresa di rifiutare la chiamata di uno dei club più titolati e forti del mondo pur di vestire la maglia bianconera.

Perché, appunto, la notizia è che il Liverpool è entrato nella corsa al centrocampista del Sassuolo. La dà la Gazzetta dello Sport e rimbalza sui media inglesi.

Oggi dovrebbe essere il giorno deputato ai colloqui tra Juve e Sassuolo. L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali l’ha esplicitato: “Avremo un contatto diretto con la Juventus per Locatelli. Vuole passare alla Juve. Saremmo felici di vendere Manuel alla Juve… ma devono pagarci il prezzo giusto. L’Arsenal ha fatto un’offerta per ingaggiarlo e adesso c’è anche un nuovo club inglese”. Che sarebbe nientemeno che il Liverpool.

L’offerta formale di Klopp dovrebbe arrivare a breve, scrive il Mail. Che sottolinea: “il Liverpool potrebbe avere la meglio nelle trattative perché la Juventus non può permettersi di ingaggiare Locatelli a tempo indeterminato e deve invece convincere il giocatore a firmare un prestito con opzione di riscatto”.