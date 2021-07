Reina: «Sarri? E’ un maestro di calcio. L’obiettivo è che la Lazio arrivi a giocare come il Napoli»

Il portiere della Lazio, Pepe Reina, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della squadra.

Come avete vissuto l’Italia campione d’Europa? Avete sentito Ciro e Acerbi?

Conosci bene Sarri, che differenze ci sono con Inzaghi? Un pregio e un difetto?

“Faremo in modo di adattarci alle sue idee e accorciare i tempi il più possibile. Ovviamente, dopo cinque anni con Inzaghi, un po’ di tempo ci vuole: Sarri gioca in tutt’altra maniera. Non mi azzardo a dire pregi o difetti, altrimenti mi mena. Sicuramente è un perfezionista, lavora tanto per raggiungere la perfezione. Sono fiducioso”.