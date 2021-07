Raggi: «Siamo pronti a fare lo stadio con la Roma. Lotito è molto interessato al Flaminio»

Mercoledì scorso, su Facebook, la sindaca di Roma, Virginia Raggi ha annunciato la morte del progetto Tor di Valle.

«L’As Roma non voleva più il progetto Tor di Valle. Ci vedremo al più presto con i Friedkin».

Oggi ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport.

«Ora aspettiamo la presentazione di un progetto . Si è chiuso il capitolo di Tor di Valle e se ne apre uno nuovo per la Roma e per la città».

La Raggi parla dei Friedkin come di imprenditori «molto determinati e scrupolosi». E lancia loro un appello:

«Dan e Ryan, venite in Campidoglio. Vi sto aspettando».

Continua:

Racconta l’abbandono del progetto Tor di Valle.

«Ci siamo adeguati alle legittime scelte del privato di non ritenere più sostenibile l’operazione Tor di Valle. Pensi che, dopo la volontà manifestata dall’AS Roma di ritirarsi, abbiamo provato a recuperare la situazione. Ma non c’erano i margini. Come dicevo prima, i Friedkin sono gente determinata che ha voluto approfondire il dossier prima di abbandonarlo».