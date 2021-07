Pizzul: «I cronisti di oggi? Fin troppo bravi, ma la tv sembra raccontare più se stessa della partita»

Il Corriere della Sera intervista Bruno Pizzul. Beppe Viola lo definiva «l’uomo più buono del mondo». Si dice lusingato del complimento, ma si definisce un uomo tranquillo e rispettoso.

Parla del suo passato alla Rai.

A Milano frequentava il bar sotto casa.

Continua:

«Strinsi un rapporto speciale proprio con Viola anche se capì subito che non mi sarei alzato alle 4 del mattino per accompagnarlo a vedere i trottatori sgambare. Poi Gianni Brera, sempre gentile. Con i colleghi si stava bene, sempre insieme. Mi pare che questo sia un po’ sparito. Anche con i campioni si metteva in comune molto, ora è impossibile. Troppi filtri, liste di attesa per un’intervista, complicazioni da diritti tv. Rapporti personali quasi inesistenti . È uno specchio di questo tempo: nervosismi, scarsa capacità di accettare l’altro».

Pizzul è stato anche calciatore, prima di essere fermato da un infortunio al ginocchio.

«Speravo e sognavo. Poi capii che la mia passione era inversamente proporzionale al talento. Ero riuscito a laurearmi, insegnavo alle medie di Gorizia. La Rai di Trieste organizzò un concorso per programmista. Non si presentò nessuno e mi invitarono a partecipare in quanto giovane laureato. Uno dei membri della commissione era Paolo Valenti: mi aveva visto giocare, mi aveva notato. Per l’altezza, non certo per la bravura. Fu lui a dirottarmi sul concorso per radio-telecronisti. Con me c’erano Bruno Vespa, Paolo Frajese. Beh, venni assunto, con mia somma sorpresa. Cominciò così una carriera inaspettata. Le modalità: irripetibili. Quando un giovane mi chiede come fare a diventare telecronista non so che dire. I giovani fanno fatica e sono troppo spesso sfruttati in maniera invereconda».