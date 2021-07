Petagna: «Spalletti meticoloso, ho le carte in regola per giocarmela»

Il Napoli ha battuto 12-0 la Bassa Anaunia nella prima uscita stagionale della squadra di Spalletti. Il dodicesimo gol lo ha segnato Petagna che è stato intervistato da Sky Sport.

«Sono partite che servono per entrare in condizione, sia quella di oggi sia quelle che giocheremo più avanti. Ho bisogno di allenarmi per entrare in condizione.

Spalletti? È un onore essere allenati da lui. Quando ero piccolo, lo vedevo in tv, allenava la Roma. È molto meticoloso, stiamo lavorando tanto e ci servirà.

Penso di avere le carte in regola per giocarmela benissimo qui. Il Napoli è una squadra forte lo so, ma bisogna mettere in difficoltà il mister per riuscire a ritagliarsi delle opportunità».