Paura nel Napoli, Demme esce per infortunio al ginocchio

L’amichevole del Napoli contro la Pro Vercelli riserva una sgradita sorpresa al tecnico Spalletti e soprattutto a Diego Demme. Il centrocampista di 29 anni, schierato in mediana accanto a Lobotka, è stato colpito duro al ginocchio in uno scontro di gioco ed è uscito dal campo a braccia. Ovviamente al momento non si conosce l’entità dell’infortunio: potrebbe trattarsi di una botta così come potrebbe risultare più grave. Demme è ovviamente uscito (al 20esimo, si era ancora sul risultato di 0-0 in un incontro senza particolari lampi) ed è stato sostituito da Folorunsho. Poi, al 26esimo la rete dell’1-0 di Osimhen.