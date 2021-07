La tunisina Jabeur vince (senza vomitare): è la prima araba ai quarti di Wimbledon

Dopo aver fatto fuori Muguruza continua la storia della tennista tunisina, che ha ha battuto 5-7, 6-1, 6-1 Świątek

Ons Jabeur diventa la prima donna araba a raggiungere i quarti di finale di un Grande Slam. La sorprendente tennista tunisina ha ha battuto 5-7, 6-1, 6-1 Iga Świątek. Jabeur gioca un gran tennis, intelligente, vario. Così come avvenuto contro Muguruza, ha rimontato un set di svantaggio e ha completamente cambiato il corso del match.

A stunning win! 🇹🇳@Ons_Jabeur is into her first-ever #Wimbledon quarter-final, coming from a set down to defeat Iga Swiatek 5-7, 6-1, 6-1 👏 pic.twitter.com/7o06D1MUFG — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2021

La tennista tunisina, che aveva già raggiunto gli ottavi al Roland Garros e i quarti a Melbourne, ha vinto senza nemmeno vomitare per la tensione. Cosa ogni tanto le capita per l’accumularsi della tensione in campo. Le era successo anche a pochi punti dalla vittoria, storica, contro Muguruza.

Nessun tennista tunisino si era mai spinto così avanti a Wimbledon. Ha una simpatia contagiosa, gioca un tennis per nulla robotico, è impossibile non parteggiare per lei.

“Did she really do that?!” Just one of the many world-class plays from @Ons_Jabeur 💫#Wimbledon pic.twitter.com/7pNbFOhvOs — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2021

Vince anche Berrettini che va ai quarti di finale. Ha battuto nettamente il bielorusso Ivashka per 64 63 61.