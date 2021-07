Mario Rui: «La concorrenza non mi spaventa. Dovesse arrivare un nuovo terzino me la giocherei»

Ai microfoni Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il terzino del Napoli, Mario Rui.

Su Napoli-Verona:

Su Spalletti:

“La considerazione è buona. Parliamo di un ottimo allenatore che ha fatto grandi cose. Noi faremo il massimo per fare ciò che ci chiede per migliorare”.

Sul suo futuro:

“Come ha detto il mio procuratore ho prolungato e ho un contratto lungo con il Napoli. Mi piace e voglio restare qua. La concorrenza con un nuovo terzino sinistro non mi spaventerebbe. In tutte le squadre importanti ci sono almeno due giocatori importanti per ogni ruolo, non solo uno. Dovesse arrivare qualcuno nuovo, sarà il benvenuto, ci giocheremo il posto ma soprattutto per il bene del Napoli”.