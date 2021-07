L’Italia giocherà in azzurro, l’Inghilterra in bianco

Niente rivoluzione cromatica, la Uefa riscopre la tradizione. Donnarumma in giallo, Pickford in verde. L’arbitro Kuipers in rosa

Finale classica, almeno per quel che riguarda i colori. Per una volta, il calcio ferma la non sempre convincente rivoluzione cromatica e per la finale degli Europei riabbraccia la tradizione. Tornano i fondamentali e Italia-Inghilterra si giocherà con gli azzurri in azzurro e i bianchi in bianco.

I portier si divideranno colori più sgargianti. Donnarumma in completo giallo. Pickford in verde.

Di rosa vestito sarà l’arbitro Kuipers che porterà lo sponsor Macron e che al sito della Uefa ha rilasciato le consuete dichiarazioni di rito sull’importanza di rimanere concentrati fino all’ultimo, facendo finta di non sapere che il rigore regalato in semifinale all’Inghilterra peserà – e non poco – sul clima di domani sera. Nonostante le dichiarazioni di Gravina, improntate alla distensione.