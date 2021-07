L’incredibile falsa partenza del triathlon: atleti bloccati da una barca mentre si tuffano (VIDEO)

Pronti via, gli atleti si tuffano ma si trovano a pochi metri dal molo una barca in manovra. Che blocca metà del plotone dei triatleti, rischiando di investirli. Fermi tutti. Accorrono le moto d’acqua per fermare chi nel frattempo aveva già cominciato la gara. Tutto da rifare. Nel frattempo però in acqua è il caos: un atleta nella ressa viene colpito e si rompe il caso. E’ la pazza falsa partenza della gara maschile di triathlon alle Olimpiadi.

Al segnale di partenza metà dei 56 triatleti non è riuscita a saltare in acqua, con una barca nera – di quelle in uso ai fotografi – che li blocca. Nel video sui social si vede la barca che capisce troppo tardi di trovarsi non dove non deve e con una virata frenetica cerca di scappare via. Ma ormai la frittata è fatta.

An absolutely WILD start to the men’s triathlon.

A TV boat with twin outboard motors was sitting in the way as the starting gun was fired, then tried to reverse out as the athletes dove into the water.

It caused a race restart, but luckily no one was injured. pic.twitter.com/TKkPbaWNSK

