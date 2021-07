L’elogio pubblico di De Laurentiis a Spalletti: «E’ unicooooo»

Ieri Luciano Spalletti ha fatto il suo primo blitz a Napoli. Arrivato in treno, è stato portato a Castel Volturno a bordo di un van. Poi l’incontro con De Laurentiis e le sue prime parole alla stampa nella veste di nuovo allenatore del club. Parole interrotte da un’esclamazione del presidente, che riporta il Corriere dello Sport:

Esclamazione a cui Spalletti ha risposto con un sorriso.

Il low profile dell’incontro di ieri, scrive il quotidiano sportivo, è stato perfetto.

Il Napoli lo ha accolto con un “welcome home”. Sia lui che De Laurentiis hanno fatto la loro apparizione vestiti interamente di nero.

Dopo il giro ricognitivo nel centro sportivo, il pranzo in città.

“Un giro al centro tecnico con il presidente, una chiacchierata con il team manager Santoro e il segretario generale Vallefuoco e poi il pranzo in città, al Britannique, insieme con Edo e Aurelio De Laurentiis. Il ds Giuntoli, ieri assente, dovrebbe partecipare alla presentazione di giovedì, ma tanto quello di Spalletti è stato giusto un blitz. Ritorno in giornata in Toscana per il weekend e arrivederci a presto”.