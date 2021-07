La Roma batte 2-0 la Ternana (Dzeko con la fascia di capitano)

Reti di Perez e Kumbulla. Mourinho ha ridato i galloni a Dzeko che era stato degradato da Fonseca. Polemiche per l’esclusione dei giornalisti

Seconda amichevole e seconda vittoria per la Roma di Mourinho. Per la seconda uscita stagionale, i giallorossi hanno optato per una squadra più forte del Montecatini. Hanno affrontato la Ternana che ha dominato il campionato di Serie C. La Roma ha vinto 2-0 con le reti di Carles Perez nel primo tempo e Kumbulla nella ripresa.

Sono rientrati Karsdorp, El Shaarawy e Dzeko, assenti invece Pellegrini, Veretout e Calafiori.

Dzeko, con la fascia di capitano. Notizia che ha fatto molto rumore nell’ambiente Roma visto che dopo l’eliminazione in Coppa Italia con lo Spezia, il centravanti era stato messo fuori rosa da Fonseca e degradato perdendo i galloni di capitano.

Polemiche anche per l’esclusione dei giornalisti.